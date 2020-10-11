أول رسالة من خالد الذهبي لطارق العريان بعد طلاقه من والدته..هل يتوسط لرجوعهما؟

خالد الذهبي، ابن الفنانة أصالة، وجه رسالة مفاجئة إلى طليق والدته المخرج طارق العريان، وذكره بعائلته والوقت الذي كان يقضيه معهم، وهو ما اعتبره الجمهور محاولة منه للم شملهما مرة أخرى.

ابن أصالة يذكر طارق العريان بعائلته في رسالة مؤثرة

وفاجأ خالد الذهبي، ابن الفنانة أصالة، الجمهور اليوم بنشر ستوري على انستقرام ظهر بها وهي يستمع إلى إحدى الأغاني والتي يبدو إنها من الأغاني المفضلة لطارق العريان، بعدما أشار خالد الذهبي إليه في الستوري، وهو ما أثار الجدل والتساؤلات حول ما يعنيه ابن أصالة من رسالته غير المباشرة إلى طارق العريان بعد طلاقه من والدته.

هل توسط خالد الذهبي لعودة أصالة لطارق العريان؟

ولكن ابن أصالة لم يكتف بالرسالة غير المباشرة، ووجه رسالة أخرى مباشرة إلى طارق العريان عبر حسابه بانستقرام، ونشر صورة له مع والدته وأخويه التوأم "علي وآدم" من طارق العريان، والتي بدا وكأنه يذكره بهما ويطلب منه أن يعيد حساباته من أجل عائلته والتي من بينها أصالة أيضاً، وأشار إلى طارق العريان مجدداً في رسالته.

واستعان خالد الذهبي في الرسالة بجملة شهيرة من فيلم "الأب الروحي" والتي تتحدث حول أهمية العائلة، وهي العبارة المفضلة لطارق العريان في الفيلم، وقال ابن أصالة تعليقاً على الصورة:" "أخبرنى.. هل تقضي الوقت مع عائلتك؟ لأن الرجل الذي لا يقضي الوقت مع عائلته لا يمكن أن يكون رجلاً حقيقياً ".. أعلم أنه اقتباسك المفضل من فيلمك المفضل، لذا أسدي لي معروفاً وأعد مشاهدته من أجلي".

ابن أصالة يثير التساؤلات حول عودتها لطارق العريان

واختتم ابن أصالة رسالته إلى طارق العريان بطلب آخر وهو أن يملأ الفراغ الموجود في الرسالة من أجله أيضاً وبسرعة كبيرة، وهو ما فهمه البعض أنها إشارة إلى الفراغ الذي تركه طارق العريان في العائلة بعد طلاقه من أصالة، وكذلك دليلاً على محاولات ابن أصالة لإقناع الطرفين بالعودة مرة أخرى من خلال رسائله المؤثرة لطارق العريان.

ويبدو أيضاً أن ابن أصالة ما زال محتفظ بصداقته مع طارق العريان في الفترة الأخيرة رغم طلاقه من والدته، وساهم طارق العريان في تقديم خالد الذهبي كممثل لأول مرة من خلال فيلمه "ولاد رزق"، وصرح ابن أصالة أكثر من مرة بأنه يعتبر العريان بمثابة والده الروحي.. فهل تنجح رسائله في إعادة والدته إلي طارق العريان مرة أخرى؟