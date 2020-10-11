فيديو بسمة وهبة تكشف سبب تدهور وضعها الصحي:"حالتي سيئة جدا"

بسمة وهبة كشفت تفاصيل جديدة عن حالتها الصحية ورحلتها العلاجية خلال الأسابيع الماضية في الخارج، وذلك في مكالمة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المعروض على قناة "dmc"، وقد أوضحت الإعلامية المصرية أنها واجهت أوقات صعبة في بداية رحلة العلاج.

بسمة وهبة: "عند سفري للخارج كانت حالتي الصحية سيئة جدا"

بسمة وهبة تحدثت خلال المكالمة الهاتفية مع برنامج "dmc" عن بداية رحلتها العلاجية وتطوراتها حيث أوضحت أن حالتها في البداية كنت صعبة بسبب معاناتها من أكثر من مشكلة في المعدة وكذلك تعرضها لنزيف، وأن طبيب انجليزي استطاع أن يساعدها في حل المشكلة الأولى فقالت بسمة وهبة: "الحمدلله على كل حال، عندما سافرت في البداية كانت حالتي الصحية سيئة جدا، وأعاني من مشكلتين الأولى في المعدة والثانية معاناة من نزيف، فبالنسبة للمعدة فكانت حالتي صعبة جدا، بسبب أنني خضعت للعديد من العمليات في المعدة فبات من الصعب إجراء فحوصات عليها من خلال المنظار أو غيره، لكن الحمدلله كان هناك طبيب انجليزي ساعدني في العلاج، ومنذ ما يقارب شهر لم تعود أعرض المعدة مرة أخرى".

بسمة وهبة: "منتظرة نتيجة الفحوصات من أجل تحديد العلاج المناسب"

بسمة وهبة أوضحت أن المشكلة الثانية التي تسببت في النزيف دوت الخليج خاصة بنشاط هرموني يساعد الخلايا السرطانية، وأنه كان من الضروري سرعة مواجهته لكونها كانت مصابة في السابق بمرض السرطان فقالت الإعلامية المصرية: "مشكلة النزيف كان نتيجة النشاط الكبير للهرمونات التي تساعد على تنشيط الخلايا السرطانية، وهذا يجب علاجه بشكل سريع بسبب أنني مريضة سابقة بالسرطان، فخضعت لتحاليل جديدة حتى يتم تحديد العلاج المناسب لهذا النشاط، لكن في النهاية الحمدلله على كل شيء فأنا أعيش في نعمة كبيرة".

بسمة وهبة توجه نصائح لمرضى السرطان

بسمة وهبة وجهت العديد من النصائح لمرضى السرطان حيث طلبت منهم عدم اليأس في مواجهة المرض، وأن كل ابتلاء هو منحة من الله فقالت: "نسلم أمرنا لله عند كل ابتلاء لأنه منحة من الله، وبنصح الجميع بالتفائل عند كل ابتلاء، وأن يتحلوا بالعزيمة والصبر واليقين في مواجهة هذا، فمريض السرطان يواجه حرب حقيقية مع المرض لذلك لا يجب أن يخسر معركته ويستسلم للحزن، وربنا كريم".

بسمة وهبة قد ظهرت خلال الفترة الماضية بنحافة ملفتة أثارت اندهاش متابعيها، تزامنًا مع إعلانها السفر خارج مصر لتلقي العلاج، وحرصت في الفترة الأخيرة على نشر العديد من الصور والفيديوهات لها خلال خضوعها للفحوصات وجولاتها بالشوارع في لندن.