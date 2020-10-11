بـ قبعة أنيقة.. نيرمين الفقي تبهر متابعيها في أحدث إطلالة

نشرت الفنانة نيرمين الفقى عبر حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهرت نيرمين الفقى وهي مرتدية سترة مقلمه مكشوفة الصدر والكتفين وقبعة انيقة وتسريحة شعر انسيابية.

أما من الناحية الجمالية حرصت نيرمين على وضع لمسات بسيطة من المكياج الهادي البمبي، و ارتدت قرط مستدير كبير.

يذكر أن نيرمين الفقي شاركت في بطولة حكاية "ما يطلبه المستمعون"، ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك"، ‏الذي عرض على قناتي MBC وON E.

مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك" بطولة نيرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، وتأليف ‏عمرو ‏محمود ‏ياسين، ‏وإخراج أكرم فريد.

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