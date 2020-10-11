تعرضت للخيانة وخُفت ألبس بدلة رقص في زنزانة 7.. أبرز تصريحات منة فضالي لـ دوت الخليج

حلت الفنانة منة فضالى ضيفة على موقع دوت الخليج الاخباري، للحديث عن أحدث أعمالها الفنية فيلم "زنزانة7".

وفى التقرير التالى نرصد لكم أبرز تصريحات منة فضالى ..

منة فضالي في ندوة دوت الخليج: تعرضت للخيانة كثيرا في حياتي حلت الفنانة منة فضالي ضيفة على موقع "دوت الخليج"، للتحدث عن كواليس أحدث أعمالها الفنية فيلم "زنزانة 7". وعلقت منة فضالي، على تعرضها للخيانة في فيلم "زنزانة 7"، قائلة "تعرضت للخيانة كثيرا في حياتي"، موضحة "كان دايما رد فعلى إني بمشي". وأضافت فضالي "دايما عقاب الخيانة إنك تمشى، ووقت ما البنى آدم بيفوق ويرجع تانى ويقولك سامحينى بقوله الموضوع خلص بالنسبالى". وأكدت منة فضالي "ده أسلم عقاب واحسن عقاب بالنسبالى". منة فضالى عن دورها فى زنزانة 7: كنت خايفة ألبس بدلة رقص وقالت منة فضالى عن مشاركتها فى فيلم "زنزانة 7" خلال الندوة:" حابة الفيلم جدا لان الدور جريء شوية ومش شخصيتى ". وأضافت فضالى :" طول الوقت كنت معترضة انى ألبس بدلة رقص وكنت قلقانة جدا من الناس انها متتقبلش الموضوع او يبقى فيه انتقاد كبير". وتابعت :" حاولت اخلى الشكل مختلف والحمدلله مجاليش اى انتقاد على الشخصية". منة فضالي: هذا هو الفرق في التصوير بين سوريا ومصر حلت الفنانة منة فضالى ضيفة على موقع دوت الخليج للحديث عن أحدث اعمالها الفنية فيلم "زنزانة7". وقالت فضالى عن مشاركتها فى المسلسل السورى مقابلة مع السيد آدم :" الشغل فى سوريا منظم اكتر من هنا شوية واماكن التصوير حلوة جدا كنت حاسة انى غريبة شوية لاني كنت الممثلة المصرية الوحيدة". وتابعت منة فضالى: "كان ليا الشرف انى اشتغلت مع الاستاذ غسان مسعود وكان اخويا الكبير طول الوقت". وأضافت منة فضالي: "تصوير الجزء الثانى من مسلسل مقابلة مع السيد ادهم فى شهر 12 المقبل".

منة فضالي لـ دوت الخليج: مسلسل حب عمرى الأقرب لي فى رمضان 2020

حلت الفنانة منة فضالى السبت الماضى ضيفة على موقع دوت الخليج للحديث عن أحدث اعمالها الفنية فيلم "زنزانة7". وقالت منة فضالى عن اعمالها الرمضانية :" مسلسل حب عمرى قريب جدا ليا كشخصية لان الشخصية منظمة ورومانسية وعملية". وأضافت: "لكن مسلسل لما كنا صغيرين انا ضيفة شرف وبالنسبالى حلو وروحت لان ريهام حجاج طلبتنى وهى صديقة عزيزة عليا والدور كان جيد".

منة فضالي: مسلسل مقابلة مع السيد آدم تسبب في استبعادى من فيلم ماكو

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرضت للخيانة وخُفت ألبس بدلة رقص في زنزانة 7.. أبرز تصريحات منة فضالي لـ دوت الخليج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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