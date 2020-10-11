مسيرة مدهشة.. ألبومات عمرو دياب الأنجح فى الشرق الأوسط وصائدة الجوائز

يحتفل اليوم النجم عمرو دياب بعيد ميلاده، ويعتبر من أبرز نجوم الغناء فى الشرق الأوسط، حيث قدم مسيرة فنية ممتدة عبر عشرات السنين حافظ خلالها على نجاحه بصورة مثيرة للإنتباه.

وتصدرت ألبومات الهضبة عمرو دياب القوائم العالمية وتُرجمت العديد من أغانيه إلى عدة لغات، وتصدرت خمسة من ألبوماته قائمة أفضل عشرة أغاني في تصنيف بيلبورد العالمية. وحصل الهضبة على جوائز عالمية عديدة خلال مشواره الفني، ويعد عمرو دياب هو أول مطرب عربي يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية حيث سُجل الهضبة كأول مطرب عربي يحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية لأكثر مبيعات في الشرق الأوسط.