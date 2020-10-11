مسيرة مدهشة.. ألبومات عمرو دياب الأنجح فى الشرق الأوسط وصائدة الجوائز

يحتفل اليوم النجم عمرو دياب بعيد ميلاده، ويعتبر من أبرز نجوم الغناء فى الشرق الأوسط، حيث قدم مسيرة فنية ممتدة عبر عشرات السنين حافظ خلالها على نجاحه بصورة مثيرة للإنتباه.
عمرو دياب هو المطرب العربى الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز، وفي نفس العام حصل على ثالث أحسن مطرب في العالم، وتوالت نجاحاته حتى هذا الوقت، وفي عام ٢٠١٩ حصل على جائزة JOY Awards في السعودية.
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