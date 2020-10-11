بعد عودتهما.. كاردى بى تحتفل بعيد ميلادها الـ 28 برفقة زوجها.. صور

احتفلت نجمة الراب العالمية كاردي بي بعيد ميلادها الـ 28 برفقه زوجها المطرب العالمي Offset وعدد من أصدقائهما في لاس فيجاس الأمريكية

ورصدت صحيفة ديلي ميل البريطانية ظهور نجمة الراب صاحبة الـ 28 في عيد ميلادها وهي ترقص مع زوجها وتقوم بتقبيله وسط الجميع في حفلتها التي أقيمت في أحد فنادق لاس فيجاس الأمريكية.

واستقبلت كاردي بي هديتها باهظة الثمن من زوجها، وهي عبارة عن سيارة رولز رويس فاخرة بها لوحة معدنية مصممة خصيصًا لها مع نقش اسم ابنتهما على مقعد السيارة ليضيف اليها بعد التميز في عيد ميلادها الـ 28

وكانت كاردى بى قد أعلنت نهاية العام الماضى عن انفصالها عن زوجها المغني الشهير offset، مؤكدة أن علاقتهما تدهورت للغاية وأصبحت الحياة لا تطاق.

وقالت كاردي بي بحسب ما جاء في موقع Et الأجنبي أن حياتها مع offset أصبحت مليئة بالدراما، مشيرة الى أن الناس طوال الوقت يطلقون الشائعات عنها وعنه.