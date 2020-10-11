الخميس .. محمد شحاتة يستعد لطرح "على كف عفريت"

يستعد الفنان محمد شحاتة، لطرح أغنية جديدة بعنوان "على كف عفريت" يوم الخميس المقبل.

"على كف عفريت" كلمات والحان: مدين، وتوزيع: محمود صبرى، جيتار: شريف فهمى، بيز جيتار: أحمد رجب، أكورديون: وائل النجار، ميكسوماستر: محمود علاء.

يذكر أن قدم محمد شحاتة، العديد من الأغاني المتنوعة التي حققت نجاح كبير جدًا، كان من بينها "فرقت في ايه".

تقول كلمات أغنية "فرقت في ايه": "ومتخافيش عليا عادى اطمنى .. بعدك ده جه فى مصلحتى مش هيهزنى .. بالعكس خالص شيلتى حمل بجد عنى .. مش انا اللى فرقه و ذكرى سهل تموته .. وطبيعى زعلى عليكى شئ استبعده .. فى ناس كتير يتمنو بعدك كلمه منى".

فرقت فى ايه .. ريحتى قلبى وماتصدمش عامل حسابه .. مين اللى يكره انه يرتاح من همومه ومن عذابه .. والله فيا عملتى خير .. فرقت فى ايه .. نبعد نريح نفسنا والله فكره وافتكرى".