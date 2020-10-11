أنوشكا تحيي حفل افتتاح ملتقى "أولادنا"

تفتتح في الثامن عشر من أكتوبر فعاليات الدورة الرابعة لملتقي أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي أعلنت أن الفنانة أنوشكا سوف تحيي الحفل المقرر إقامتة بدار الأوبرا المصرية، بأغنية من تأليف الشاعر أمير طعيمة بمشاركة هديل ماجد وخالد عمار من ذوي القدرات الخاصة.

يذكر أن أنوشكا بدأت مشوارها الغنائي عندما اشتركت في مسابقة عالمية تنظمها منظمة الفيدوف العالمية مع بعض المصريين وتقدمت في المسابقة بأغنية فرنسية وقد فازت اغنيتها بالمركز الأول – وكان من شروط المهرجان ان من ينجح في المهرجان تعتمده الإذاعة والتليفزيون – وبناء عليه سجلت أولى أغانيها للتليفزيون بأغنية لبرنامج لتعليم اللغة العربية ثم بدأت في الاشتراك في المهرجانات العالمية للغناء – ففى عامى 1987 – 1988 اشتركت في مهرجانات فنلندية وتشيكوسلوفاكية وبلغارية وتركية وأمريكا اللاتينية – وحصلت على الجائزة الثالثة في مهرجان تركيا للأغنية بأغنية (حبيتك) – وفي فرنسا فازت بالجائزة الأولى بمهرجان الفرانكفونية عن أغنية (ياحبيبى) من تلحينها واغنية (ياليل) .

كما أنها احيت حفل افتتاح كأس العالم تحت 17 سنة لكرة القدم عام 1997 – وحفل ختام كأس العالم لكرة اليد – وحفل افتتاح كأس العالم للألواح الشراعية وندسورف عام 2000. وتم تكريمها من وزارة السياحة التي تنظم مهرجان الأغنية لمجهوداتها في توصيل الأغنية العربية للساحات العالمية.

وبذلك فأن أحيائها لهذا الحفل بعد طول غياب يعد خبر سار لجميع محبيها ودعمآ منها لأولادنا من ذوي القدرات الخاصة .

وأكدت سهير عبدالقادر أن الملتقى سيتم وفق إجراءات احترازية مشددة لمكافحة فيروس كرونا حرصا على سلامة المشاركين.

وأشارت إلى أن الملتقي يساهم بشكل كبير في نشر التفاؤل والحب وكذلك دعم العمل الخيري والتشجيع عليه في المجتمع..

وكذلك الدور الترويجي للسياحة المصرية حيث الأحتفاء بالوفود الأجنبية المشاركة ونشر صورة أيجابية وتصدير الصورة المناسبة التي تليق بمصر .

الجدير بالذكر أن ملتقي "أولادنا ٢٠٢٠" لفنون ذوى القدرات الخاصة ، يقيم هذا العام دورته الرابعة، تحت شعار "وحشتونا" برعايه كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج, الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ،الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة أيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار ، ،الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

ويتضمن الملتقى مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة وذلك في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلًا عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية. ويقام جزء من الفاعليات لأول مرة في حي الأسمرات.