تعرف على أبرز تصريحات الفنان محمد نور في ندوة دوت الخليج

استضاف موقع "دوت الخليج" الفنان محمد نور، مؤخرًا لتكريمه عن أحدث أعماله الغنائية "جاني في ملعبي" وللحديث عن تفاصيل أعماله الفنية التي يستعد لها في الفترة المقبلة.
عبّر محمد نور، عن سعادته بنجاح أغنية "جاني في ملعبي"، وكشف كواليس التحضير لها قائلًا :" عزيز الشافعي عرض علي العديد من الأغاني ولكني اخترت هذه الأغنية بمجرد استماعي إليها، وسعيد جدًا بردود الفعل عليها.
كما قام نور، بغناء الأغنية في لايف "دوت الخليج" عبر الفيسبوك وإنستجرام، وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير جدًا.
تقول كلمات "جاني في ملعبي" : جاني ف ملعبي .. جميل و النبي .. عينيه فضحاه.. و يداري ليه بقى .. قمر ما السما .. لوحة مجسمة
صداع من كتر السمسمة .. كلامه دندنة و رقة و غنا .. بقولكم ايه ده جايلي انا".
تبان لهفته.. ف شوق نظرته .. وشكله جرئ .. اوي حضرته .. جاني بيبتسم موديل يترسم .. جمال فتان.. عايز فنان .. جاني ف حتتي .. وجت فرصتي".
أغنية "جاني في ملعبي" كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع اسلام ساسو، ميكس وماستر ياسر انور، انتاج لايف ستايلز ستوديوز، وإخراج بتول عرفة.
وأكد الفنان محمد نور، خلال الندوة أن فريق "واما" مازال قائم وموجود، وأن هناك مشاريع تجمعهم سويًا، من المفترض الإعلان عنها الفترة المقبلة، لكن كل منهم منشغل في الوقت الحالي بعدة مشاريع خاصة.
وأكد نور، إنه يجهز لـ ميني البوم، لأن الفترة الحالية هي فترة الأغاني السينجل والميني البوم، مشيرا إلى إنه إختار بالفعل عدد من الأغاني، وجاري العمل على الأغاني المتبقية ليكن عددهم النهائي 8.
بينما عبّر عن إستيائه الشديد من ردود الفنانين على الجمهور، وسبهم وقذفهم، مشيرا إلى أن الفنان لابد وان يستوعب فكرة أن السوشيال ميديا مليئة بالشخصيات المختلفة وأن الفنان من الممكن أن يكسب ود الجميع بطريقته وإسلوبه المرن، وإنه لابد وأن يتجاهل التعليقات المسيئة أو يرد عليها بطريقة جيدة.
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