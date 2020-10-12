نوال الزغبي عن لبنان: بلد الغرائب والعجائب

أعلنت الفنانة نوال الزغبي، عن استيائها إزاء ما يحدث حاليا في لبنان، ووصفته بأنه أصبح بلد الغرائب والعجائب.

وكتبت الزغبي، عبر حسابها على تويتر: "نحن بلد الغرائب والعجايب.. مناطق بيسكروها على أساس في كورونا والمستشفيات ما بقى تستوعب .. ومناطق عايشة حياتها .. ومدارس فاتحة أبوابها كمان بمناطق معينة .. شو هالمسخرة، حاسة وزير الصحة ووزير التربية كأنن مش عايشين بنفس البلد".

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أعلنت مؤخرًا عن وقوع انفجار في خزان مازوت داخل أحد الأفران في محلة الرفاعي - ساحة أبو شاكر، فى العاصمة بيروت، تسبب في اندلاع حريق.

يذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغان متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما إلهامى دهيمة. وغنت نوال الزغبي مؤخرا أغنية "اتحاربت" وكلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد. جدير بالذكر أن الفنانة نوال الزغبي، عبرت سابقا عن عدم انتمائها لأي حزب أو طرف سياسي في لبنان.

ووقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت شهر أغسطس الماضي، أسفر عن وقوع عشرات القتلى ومئات المصابين.