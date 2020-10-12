بالزيتى ..ليلى زاهر تبهر متابعيها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ليلى زاهر فى الصورة بفستان جذاب باللون الزيتى .

ونالت الإطلالة إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالى :

-قمر ماشاء الله

-ايه الجمال ده

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وشاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع الفنان ياسر جلال، احمد صلاح حسني، احمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

ومسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.