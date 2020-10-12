ابن أصالة يهاجم طارق العريان بشراسة لعدم اهتمامه بولديه.. شاهد

هاجم خالد الذهبي ابن الفنانة أصاله، المخرج طارق العريان، طليقها، وذلك لعدم اهتمامه بتوءميه من اصالة.

ونشر صورة مع اصالة واخويه التوءم وعلق موجها كلامه لطارق العريان: " أخبرنى. هل تقضي الوقت مع عائلتك ____؟ لأن الرجل الذي لا يقضي الوقت مع عائلته لا يمكن أن يكون رجلًا حقيقيًا ". أعلم أنه اقتباسك المفضل من فيلمك المفضل. لذا أسدي لي هذه الخدمة وأعدِ جدّتها لي."

وتابع حديثه قائلا :" ، شيء آخر ، املأ الفراغ من أجلي بسرعة كبيرة. "