ونشر صورة مع اصالة واخويه التوءم وعلق موجها كلامه لطارق العريان: " أخبرنى. هل تقضي الوقت مع عائلتك ____؟ لأن الرجل الذي لا يقضي الوقت مع عائلته لا يمكن أن يكون رجلًا حقيقيًا ". أعلم أنه اقتباسك المفضل من فيلمك المفضل. لذا أسدي لي هذه الخدمة وأعدِ جدّتها لي."
وتابع حديثه قائلا :" ، شيء آخر ، املأ الفراغ من أجلي بسرعة كبيرة. "
وكانت أصالة أعلنت قرار انفصالها عبر حسابها على "إنستجرام" قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت مشاعر أولادي".
يذكر أن احدث ألبومات أصالة الفنية، "في قربك" والذي تضمن العديد من الأغاني المتنوعة كان من بينها "جابوا سيرته"، و"نكتة بايخة"، و"حيطة سد"، و"مبقاش سر" وغيرها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ابن أصالة يهاجم طارق العريان بشراسة لعدم اهتمامه بولديه.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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