"مستنيين رأيكم" علي ربيع يعلن بدء عرض فيلم الخطة العايمة في السينمات

روّج على ربيع لمشاهدة فيلمه الجديد "الخطة العايمة"، ونشر البوستر الرسمي للفيلم من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتب ربيع معلقًا عليه: "فيلم الخطة العايمة موجود حاليًا بجميع سنيمات مصر وإن شاء الله قريبًا بالوطن العربي كله، الحمد لله مفيش حد دخل الفيلم إلا وخرج مبسوط الحمد لله مستنيين دايمًا رأيكم داخل الفيلم واللي لسة مدخلش يروح السينما".

وبدأ العرض الخاص لفيلم "الخطة العايمة"، وذلك داخل احدى السينمات، والذي يشهد حضور جميع أبطال الفيلم.

وحضر العرض الخاص من أبطال العمل كل من على ربيع ومحمد عبد الرحمن توته وغادة عادل والتي حرصت على اصطحاب ثلاثة من ابنائها بجانب المؤلفين أحمد عبد الوهاب وكريم سامى كيمز واحتفل فريق العمل بعيد ميلاد الفنانة بشرى التي حضرت أيضًا العرض الخاص.

وتدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومي فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزي، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج معتز التوني.