رنا رئيس تنضم لأسرة مسلسل نجيب زاهى ذركش

ويقدم "الفخراني" خلال العمل شخصية محام يدعى نجيب زاهي ذركش، وهو رجل له 4 أبناء، ولكن يدخل في صراع معهم ويعاني من جحودهم مما يضطره إلى بناء دار للأيتام.
ويسجل "نجيب زاهى ذركش" التعاون الخامس الذى يجمع عبد الرحيم كمال مع الفنان يحيى الفخرانى بعدما كونا ثنائيا ناحجا خلال السنوات الأخيرة قدما سويا مسلسلات "شيخ العرب همام" عام 2010، و"الخواجة عبد القادر" عام 2012، و"دهشة" عام 2014، و"ونوس" عام 2016 والذى كان آخر تعاون بينهما.
وشاركت رنا رئيس مؤخرًا فى مسلسل "الحرامى" بطولة الفنان بيومى فؤاد ورانيا يوسف وتجسد رنا ضمن الأحداث نجلة رانيا يوسف وبيومى فؤاد، وتم طرحه على إحدى المنصات الإلكترونية.
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