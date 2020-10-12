برفقة والدته ..شاهد أحدث ظهور لسعد لمجرد عبر إنستجرام

نشر المطرب سعد لمجرد ، صورة جديدة له، و ذلك عبر خاصية الاستوري علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام ".

وعلق سعد علي الصورة قائلا:"مع حبيبتى".

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يذكر ان مسرح كايرو شو كشف عن مفاجأة جديدة بالاعلان عن اولي حفلاته الغنائية الاستعراضية؛ بعد الاتفاق مع النجم سعد لمجرد علي احيائها علي مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس " كايرو فيستيفال سيتي ".

وأشار مصدر مسئول في "كايرو شو"، إلى انه يجري الان وضع اللمسات النهائية للاتفاق بين كايرو شو وسعد لمجرد، لافتا الي انه موجود حاليا بالمغرب وسيصل الي القاهرة قبل موعد الحفل لاجراء البروڤات فور تحديد الموعد النهائي.

ونوه المصدر الي ان الحفل الغنائي الاستعراضي من المقرر ان يكون بشكل غير مسبوق علي كافة المستويات الاخراجيه و الفنية المختلفة.

يذكر ان أغنية "عدى الكلام" لـ الفنان سعد لمجرد، حققت 78 مليونًا و114 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، في 15 يوليو الماضي