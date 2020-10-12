حالة من الغضب والإستياء أصابت مواقع التواصل الإجتماعي بعد اعلان الصفحة الرسمية لـ كايرو شو عن مجئ الفنان سعد لمجرد لمصر لاحياء حفل غائي بمناسبة مرور عامين علي مشروع كايرو شو .
الجمهور أعلن عن مقاطعة عروض كايرو شو بسبب اختيارهم لسعد المجرد خاصة أنه متهم في عدد كبير من قضايا الاغتصاب وأنه لا يليق بالشعب المصري .
جاء قرار حذف الملصق الدعائي بعد تصدر هاشتاج #سعد_لمجرد_مغتصب على مواقع التواصل الاجتماعي.
جدير بالذكر أن الشرطة الفرنسية أطلقت سراح المطرب المغربي سعد لمجرد بكفالة مالية، بعدما ألقي القبض عليه صباح الأحد 26 أغسطس بمدينة سان تروبيه الفرنسية، بعد اتهامه بالاعتداء جنسيا على امرأة تبلغ 33 عاما.
كان آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "عدى الكلام" التي طرح الفيديو كليب الخاص بها 15 يوليو الماضي .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غضب واستياء وحملات مقاطعة لـ كايرو شو .. أعرف التفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.