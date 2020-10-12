في عيد ميلاد طارق الدسوقي.. تعرف على عدد زيجاته وأبنائه

يوافق اليوم الاثنين 12 أكتوبر، عيد ميلاد الفنان طارق الدسوقي، الذي ولد في مثل هذا اليوم بمحافظة القليوبية عام 1957، وبعد تخرجه في كلية التجارة، دفعه عشقه للفن للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية ليختبره المخرج جلال الشرقاوي ورغم أنه لم ينجح من أول مرة إلا أنه نجح فى المرة الثانية والتحق بالمعهد وتخرج منه عام 1983.

نشأ طارق الدسوقي، مع أسرة من الطبقة المتوسطة، فكان والده عاملا بالسكة الحديد، وأمه تعمل ممرضة بوزارة الصحة، بينما هو حصل على بكالريوس تجارة، من جامعة عين شمس، قبل التحاقه بمعهد الفنون المسرحية .

عمل طارق الدسوقي، في العديد من المسلسلات التلفزيونية من بينها: «حصاد الشر، في بيتنا رجل، ومازال النيل يجري، نار ورماد، زمن عماد الدين، عقبة بن نافع، موسي بن نصير، اللاعبون بالنار، زمن العطش».

ويعتبر أهم أدوار، طارق الدسوقي، في السينما تجسيده لشخصية المشير عبد الحكيم عامر، من خلال فيلم «ناصر 56» مع الفنان الراحل أحمد زكي كذلك دور ضابط الشرطة فى فيلم «لا تسألني من انا» مع شادية ومديحة يسري ويسرا.

تزوج الفنان طارق الدسوقي من خارج الوسط الفني وانجب ثلاثة ابناء هم (لوجينا، واحمد، وهنا).