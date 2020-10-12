تعرف على سبب غضب واستياء وحملات مقاطعة لـ كايرو شو

حالة من الغضب والإستياء أصابت مواقع التواصل الإجتماعي بعد اعلان الصفحة الرسمية لـ كايرو شو عن مجئ الفنان سعد لمجرد لمصر لاحياء حفل غائي بمناسبة مرور عامين علي مشروع كايرو شو .

الجمهور أعلن عن مقاطعة عروض كايرو شو بسبب اختيارهم لسعد المجرد خاصة أنه متهم في عدد كبير من قضايا الاغتصاب وأنه لا يليق بالشعب المصري .

جاء قرار حذف الملصق الدعائي بعد تصدر هاشتاج #سعد_لمجرد_مغتصب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المغني المغربي متهم في قضية الاعتداء على شابة فرنسية وتم القبض عليه واعتقاله بسببها، لشهور قبل أن يطلق سراحه ويظل تحت المراقبة القضائية.

جدير بالذكر أن الشرطة الفرنسية أطلقت سراح المطرب المغربي سعد لمجرد بكفالة مالية، بعدما ألقي القبض عليه صباح الأحد 26 أغسطس بمدينة سان تروبيه الفرنسية، بعد اتهامه بالاعتداء جنسيا على امرأة تبلغ 33 عاما.

كان آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "عدى الكلام" التي طرح الفيديو كليب الخاص بها 15 يوليو الماضي .