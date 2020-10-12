يوافق اليوم الأثنين 12أكتوبر عيد ميلاد الفنان طارق الدسوقي، الذي ولد في مثل هذا اليوم بمحافظة القليوبية عام 1957.
بعد تخرج طارق الدسوقي في كلية التجارة، دفعه عشقه للفن للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية ليختبره المخرج جلال الشرقاوي ورغم أنه لم ينجح من أول مرة إلا أنه نجح فى المرة الثانية والتحق بالمعهد وتخرج منه عام 1983.
عمل طارق الدسوقي، في العديد من المسلسلات التلفزيونية من بينها: "حصاد الشر، في بيتنا رجل، ومازال النيل يجري، نار ورماد، زمن عماد الدين، عقبة بن نافع، موسي بن نصير، اللاعبون بالنار، زمن العطش".
ويعتبر أهم أدوار، طارق الدسوقي، في السينما تجسيده لشخصية المشير عبد الحكيم عامر، من خلال فيلم"ناصر 56" مع الفنان الراحل أحمد زكي كذلك دور ضابط الشرطة فى فيلم "لا تسالني من انا» مع شادية ومديحة يسري ويسرا.
تزوج الفنان طارق الدسوقي من خارج الوسط الفني وانجب ثلاثة ابناء هم (لوجينا، واحمد، وهنا).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في عيد ميلاد طارق الدسوقي .. المشير عبد الحكيم عامر أبرز أعماله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.