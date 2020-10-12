بنشر صور جديدة.. حمدي الميرغني يروج لمسرحية اللوكاندة

نشر الفنان الكوميدي حمدى الميرغني، مجموعة صور جديدة من عمله المسرحي الجديد "اللوكاندة" ،وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وكتب الميرغني معلقًا عليها :"كواليس اللوكاندة مستنينكم كل خميس وجمعة وسبت من كل أسبوع ..اول سيت كوم مسرحى على مسرح نجيب الريحاني "

وكان الفنان حمدي الميرغني قد كشف عن تجربته في مجال الغناء، قائلا إنه يغني وهو مقتنع بأنه يقول اللحن ولكنه يقول شئ آخر تماما، مازحا: "ملحنين مصر هيطردوني كلهم".

وأضاف الميرغني،خلال حواره مع الشيف علاء الشربيني خلال برنامج "أصغر شيف" المذاع على قناة ON: "لو قارنت الطبخ بالغنا فأنا شيف أحسن منك.. في الغناء أنا ودني مجاتش".

تابع الميرغني: "في السيارة حين أكون مع أهلي بيعلوا الصوت علشان محدش يسمع الدندنة، كما قدّم أغنية بمشاركة إحدى المشاركات في حلقة اليوم الجمعة من البرنامج.

يذكر أن آخر أعمال حمدى الميرغنى مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة أوس أوس وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار وعدد كبير من نجوم الفن.