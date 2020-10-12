بطن مكشوف.. ابنة رانيا فريد شوقي الثانية تثير الجدل في أول ظهور

كانت أحدث أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي، تقديم عرض مسرحية «الملك لير» خلال الفترة الأخيرة بجوار بطل العرض، النجم يحيى الفخراني.
"الملك لير" يشارك في بطولتها الى جانب الفنان يحيى الفخراني النجوم أحمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقي وريهام عبد الغفور وهبة مجدي ومجدي كامل ونضال الشافعي وأحمد عزمي واحمد فهيم وايمن الشيوي وناصر سيف وحمادة شوشة وهي من إخراج تامر كرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.
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