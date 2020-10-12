بطن مكشوف.. ابنة رانيا فريد شوقي الثانية تثير الجدل في أول ظهور

ويعد هذا هو الظهور الأول لـ فريدة عوض -ابنة رانيا فريد شوقي- فهي لم يرها الجمهور منذ الطفولة، وبدت «فريدة» في الصور تشبه والدها عاطف عوض، بعكس شقيقتها الثانية «ملك» التي تشبه أمها أكثر؛ وارتدت فريدة في الصورة بنطال قماش مخططا وبدي قصيرا، لتظهر ببطن مكشوف في الصور.

وكانت ملك عوض، ظهرت للمرة الأولى مع والدتها في شهر أكتوبر الماضي، بعدما انتشرت صورتهما بشكل مكثف على السوشيال ميديا، وخطفت الأنظار إليها في أول ظهور لها، ولاحظ رواد مواقع التواصل، التشابه الكبير بين الأم وابنتها. وظهرت ملك عوض برفقة والدتها الفنانة رانيا فريد شوقي، للمرة الأولى في عرض أزياء أيمن لحموني، الذي أقيم منذ عدة أشهر بأحد الفنادق الكبرى في مصر.

كانت أحدث أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي، تقديم عرض مسرحية «الملك لير» خلال الفترة الأخيرة بجوار بطل العرض، النجم يحيى الفخراني. "الملك لير" يشارك في بطولتها الى جانب الفنان يحيى الفخراني النجوم أحمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقي وريهام عبد الغفور وهبة مجدي ومجدي كامل ونضال الشافعي وأحمد عزمي واحمد فهيم وايمن الشيوي وناصر سيف وحمادة شوشة وهي من إخراج تامر كرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.

نشرت ملك عوض -ابنة- عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، ظهرت فيها مع والدتها، وتامر الصراف (زوج والدتها)، وشقيقتها «فريدة عوض».