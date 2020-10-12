تفاعلت الفنانة درة مع جمهورها بمجموعة صور جديدة نشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت درة على مركب بملابس كاچوال حيث ارتدت بنطال أبيض مريح مع چاكيت بقصة عصرية من نفس اللون، وتميز مكياجها بلون شفاه أحمر أضاف لملامحها رقة وأنوثة.
وكانت أحدث أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، من بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرين.
ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأبيض.. درة تتألق في أحدث ظهور لها من عطلتها الصيفية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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