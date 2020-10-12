بالأبيض.. درة تتألق في أحدث ظهور لها من عطلتها الصيفية

تفاعلت الفنانة درة مع جمهورها بمجموعة صور جديدة نشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت درة على مركب بملابس كاچوال حيث ارتدت بنطال أبيض مريح مع چاكيت بقصة عصرية من نفس اللون، وتميز مكياجها بلون شفاه أحمر أضاف لملامحها رقة وأنوثة.

وكانت أحدث أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، من بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرين.

ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.