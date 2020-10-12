مؤمنة بهويتها اليهودية.. معلومات عن جال جادوت بطلة فيلم كليوباترا

صدمت الممثلة الاسرائيلية جال جادوت المصريين بعد اعلان تجسيدها لملكة كليوباترا في فيلم سينمائي من اخراج باتي جنكينز، وذلك وفقا لاختيار شركة باراماونت.

وما لا يعرفه الكثيرون عن جال جادوت انها خدمت في الجيش الاسرائيلي بناء على طلبها لعامين وتدعم الكيان الصهيوني بشكل كبير، ولدت جال جادوت في اسرائيل لاب مهندس وأم مدرسة.

اعترفت جال جادوت أنها ترعرعت في " بيئة أسرية يهودية إسرائيلية محافظة جدًا "، ولديها "إحساس قوي بهويتها اليهودية والإسرائيلية".

درست الحقوق لكنها لم تكمل دراستها بسبب مشاركتها في المسلسل الاسرائيلي “Bubot، وكان حصولها على لقب ملكة جمال إسرائيل بوابة دخولها لعالم الشهرة.

تزوجت جال جادوت في 2008 ولديها طفلة وحيدة تدعى Alma، بدأت مشوارها في هوليوود بعدما شاركت في أحد أجزاء سلسلة الأفلام الشهيرة Fast & Furious.

شاركت في بطولة فيلم “Knight & Day مع النجم العالمي توم كروز وكاميرون دياز.