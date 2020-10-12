شاهد.. أحمد العوضي ”يخنق” زوجته ياسمين عبد العزيز

عبر الفنان ، أحمد العوضي، عن حبه لزوجته الفنانة، ياسمين عبد العزيز، بطريقة قاتلة.
وشاركت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتوصل الاجتماعي مقطعا مصورا طريفا يجمعها بزوجها أحمد العوضي، وهو يحاول التعبير عن حبه لها باحتضانها بقوة من الخلف، لدرجة أنه كاد أن يخنقها.
وتظهر ياسمين عبد العزيز في الفيديو جالسة وخلفها أحمد العوضي يحتضنها ويضغط بذراعيه بقوة على رقبتها، لدرجة أنها غير قادرة على الكلام، وصرخت ياسمين بقوة مع ابتسامة كبيرة.
واستعانت ياسمين عبد العزيز في خلفية المقطع المصور بأغنية المطربة شيرين عبد الوهاب الشهيرة "مدلعني قدام الناس".
وكان أحمد العوضي أثار الجدل خلال الأسابيع الماضية، بعدما كشف خلال استضافته في برنامج "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي" المصرية، أن فارق العمر بينه وبين زوجته ياسمين عبد العزيز هو 6 سنوات فقط وليست 12 عاما كما يزعم البعض.
من ناحية أخرى، تلقى أحمد العوضي تكريما من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، عن دوره في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في شهر رمضان 2020، وذلك خلال الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة المصرية.
وشارك العوضي متابعيه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للحظة تكريمه، ورد على الرئيس المصري قائلا: "الله المستعان يا أفندم على كل أعداء الوطن".
ويتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي قتل في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.
والمسلسل من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد، وإخراج بيتر ميمي.
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