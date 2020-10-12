خالد بن طوار يتعاون مع دنيا بطمة في "المحبة الثمينة"

يتعاون الشاعر الغنائي خالد بن طوار، مع الفنانة المغربية دنيا بطمة في أغنية جديدة بعنوان "المحبة الثمينة".

وقال "خالد" عن الأغنية الجديدة، في بيان: "أسعد كثيرًا بالتعاون مع دنيا وهناك "كيميا" فنية بيننا، فصوتها وأدائها المميز يعبر عن المعاني بشكل رائع، وأغنية "المحبة الثمينة" من أشعاري وألحان جابر العلي، ولم يتم الاستقرار على الموزع الموسيقي لها حتى الآن".

وتابع خالد بن طوار: "أهنئ دنيا بمناسبة وضعها مولودتها الثانية، الله يحميها ويحفظها لوالدتها ووالدها".

وتأتي أغنية "المحبة الثمينة" من كلمات خالد مع دنيا بطمة بعد تعاونهم في أغنية "إيه تحبني" من ألحان بدر الذوادي، وتوزيع هشام السكران.

ويقف خالد بن طوار على تحضيرات ديوانا شعريا له، فبجانب كونه رجل أعمال، وتطرح الأغاني من أشعاره مع نجوم الغناء في الوطن العربي، يحضر لإصدار ديوانا جديدا يجمع خلاله مجموعة من القصائد الشعرية التي كتبها منذ بدايته وحتى الآن.

يذكر أن دنيا بطمة، استقبلت أمس الأول السبت، طفلتها الثانية، والتي أطلقت عليها اسم «ليلى روز».

وتزوجت بطمة بالمنتج البحريني محمد الترك عام 2013، وأنجبت منه ابنتها «غزل» عام 2017.

وفي سياق اَخر، كانت محكمة الاستئناف بمدينة مُراكش المغربية قررت، للمرة الثانية، تأجيل النظر في ملف «حمزة مون بيبي»، الذي يتم التحقيق فيها مع دُنيا بطمة وشقيقتها ابتسام إلى جانب أشخاص آخرين، كما قررت السماح لدنيا بالغياب عن الجلسات المُقبلة.

قرار التأجيل، جاء بناءً على طلب دفاع إحدى المُطالبات بالحق المدني، بدعوى الاطلاع على الملف وإعداد الدفاع، وقائمة الدفاع المدني، الشيء الذي استجابت إليه المحكمة، مُحددة الجلسة المُقبلة في 21 أكتوبر الجاري.

وسمحت الهيئة ذاتها لدنيا بطمة بالغياب عن الجلسات المُقبلة، وذلك بسبب اقتراب موعد ولادتها، ما سيجعل الانتقال إلى المحكمة صعبًا عليها من الناحية الصحية؛ إذ منحتها رخصة بالغياب عن الجلسات إلى أن تضع مولودها الثاني، وتتعافى من الآثار الصحية للولادة