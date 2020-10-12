بمناسبة عيد ميلادها.. كايلي جينر تهدي كاردي بي حقيبة بـ 500 ألف دولار

ونشرت كايلي جينر صورة الحقيبة من ماركة Hermes وتبلغ ثمنها 500 ألف دولار أمريكي.
واحتفلت نجمة الراب العالمية كاردي بي بعيد ميلادها الـ 28 برفقة زوجها المطرب العالمي Offset وعدد من أصدقائهما في لاس فيجاس الأمريكية.
ورصدت صحيفة ديلي ميل البريطانية ظهور نجمة الراب صاحبة الـ 28 في عيد ميلادها وهي ترقص مع زوجها وتقوم بتقبيله وسط الجميع في حفلتها التي أقيمت في أحد فنادق لاس فيجاس الأمريكية.
واستقبلت كاردي بي هديتها باهظة الثمن من زوجها، وهي عبارة عن سيارة رولز رويس فاخرة بها لوحة معدنية مصممة خصيصًا لها مع نقش اسم ابنتهما على مقعد السيارة ليضيف اليها بعد التميز في عيد ميلادها الـ 28
وكانت كاردى بى قد أعلنت نهاية العام الماضى عن انفصالها عن زوجها المغني الشهير offset، مؤكدة أن علاقتهما تدهورت للغاية وأصبحت الحياة لا تطاق.
وقالت كاردي بي بحسب ما جاء في موقع Et الأجنبي أن حياتها مع offset أصبحت مليئة بالدراما، مشيرة الى أن الناس طوال الوقت يطلقون الشائعات عنها وعنه.
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