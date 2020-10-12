زينة تنشر صور عائلتها: الله يرحمك يا أبويا ويعفو عنك

نشرت الفنانة زينة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لوالديها.



وعلقت: "الله يرحمك يا أبويا ويعفو عنك ويغفر لك يارب ويرحم كل آباءكم يارب".

وشاركت زينة في بطولة فيلم الفلوس مع تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن احمد من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى. الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف. يذكر أن آخر أعمال زينة مسلسل جمع سالم بطولة دلال عبد العزيز وريم البارودى ومحمد شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، تأليف محمد ناير وإخراج إيمان ‏حداد.



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