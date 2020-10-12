تحدث الموسيقي كيث أربان زوج النجم العالمية نيكول كيدمان عن أكثر ما يميز علاقتهما الزوجية وسر السعادة التي يعيشونها لسنوات. وقال كيث أربان في تصريحات لمجلة Womens' day إنه يفعل نفس الأشياء التي كان يفعلها خلال فترة تعارفه على نيكول كيدمان ولذلك تتجدد مشاعرهم دائما. وأضاف كيث اربان المتزوج من نيكول كيدمان منذ 14 عاما: "نيكول تعرفني جيدا وتفهمني أكثر من اي شخص ، ونتعامل كأننا أصدقاء مقربين". ونعت النجمة العالمية نيكول كيدمان، شادويك بوسمان الذي وافته المنية أمس السبت بعد صراع مع مرض سرطان القولون. ونشرت نيكول كيدمان عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة تجمعها بـ شادويك بوسمان من كواليس حفل توزيع جوائز الاوسكار. وعلقت نيكول كيدمان قائلة: "اذكر هذه اللحظة مع شادويك بوسمان في الاوسكار .. ارسل دعواتي وحبي لعائلته وجمهوره واصدقائه".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتعامل كأصدقاء.. زوج نيكول كيدمان يكشف سر سعادتهما الزوجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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