آخرهم عاصي الحلاني.. تعرف على نجوم عرب غنوا للجيش المصري

قدّم العديد من نجوم الغناء العربي أعمالا غنائية تدل على حبهم لمصر بطريقتهم الخاصة، في أعمالهم الفنية، ويرصد "دوت الخليج" في التقرير التالي هؤلاء المطربين الذين عبروا عن حبهم لـ مصر بأغانيهم آخرهم عاصي الحلاني.
عاصي الحلاني
نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، أغنية للفنان عاصي الحلاني وذلك في ذكرى حرب أكتوبر، وهى أغنية من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وتم غناؤها في الندوة التثقيفية 32، والتي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين وألحان سامر أبو طالب وتوزيع زوم.
أغنية "نسايم حرية" لـ عاصي الحلاني، من كلمات: غانم جاد شعلان، الحان: عاصي الحلاني، وتقول كلماتها:
يا نسايم حرية والفرحة مصرية
مصرية مصرية... الله يا مصر الله
يا عروسة بالطرحة... وبكره جاي أحلـى
كل الأماني معــــاه
رامي عياش
وقدم اللبناني رامي عياش أحدث أغانيه "أم الدنيا" التي أهداها إلى مصر، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، من ألحانه، وكلمات سليم عساف، وتوزيع داني حلو.
وتقول كلمات الأغنية:
رجعت لينا أم الدنيا مصر حاتبقى قد الدنيا
اطمني ياحبيبتي يا غالية بقيتي بأمان
رجعت أمي الخايفة عليا أرضها صدر حنين ليا
رجع النيل والروح للميه والله والله زمان
رجعت لينا أم الدنيا مصر حاتبقى قد الدنيا
حسين الجسمي
يعد الإمارتي حسين الجسمي أكثر الفنانين العرب الذين غنوا لمصر فاستطاع أن يدخل قلوب الشعب المصري من خلال أغانيه المصرية الوطنية.
أغنية "أهل كايرو" كانت تتر مسلسل يحمل نفس الاسم، ومنها تشجع حسين الجسمي لتقديم المزيد من الأغاني التي يعبر فيها عن حبه لمصر خاصة بعد نجاحها حتى قدم أغنيته الشهيرة "بشرة خير" والتي يعبر فيها عن توحد المصريين من خلال كلمات تعبر عن كل مدينة، وكان الهدف من هذه الأغنية حث المواطنين على المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية فى 2015.
وفى حفل انتصارات أكتوبر المجيدة، قدم حسين الجسمي، العديد من الأغاني الوطنية التي لمست وجدان المواطن المصري، من بين هذه الأغاني "تسلم إيديك" و"يا أحلى اسم في الوجود" و"في حب مصر"، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة لـ "الجسمي" وقتها، شكره لإسهاماته في تقديم العديد من الأغاني التي تعبر عن مصر وحبه لها.
صابر الرباعي
وفي مارس 2018، قدم الفنان صابر الرباعى أغنيته الجديدة "سلام يا دفعة" التي أهداها للجيش المصري للمرة الأولى في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي من كلمات: محمد البوغة، وألحان: محمد عبد المنعم، وتوزيع: خالد نبيل.
وغنى الرباعي "سلام يا دفعة" ضمن حفل التكريم الذي حضره الرئيس، لتكريم أسر شهداء القوات المسلحة، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات.
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