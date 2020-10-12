آخرهم عاصي الحلاني.. تعرف على نجوم عرب غنوا للجيش المصري

قدّم العديد من نجوم الغناء العربي أعمالا غنائية تدل على حبهم لمصر بطريقتهم الخاصة، في أعمالهم الفنية، ويرصد "دوت الخليج" في التقرير التالي هؤلاء المطربين الذين عبروا عن حبهم لـ مصر بأغانيهم آخرهم عاصي الحلاني.



عاصي الحلاني



نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، أغنية للفنان عاصي الحلاني وذلك في ذكرى حرب أكتوبر، وهى أغنية من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وتم غناؤها في الندوة التثقيفية 32، والتي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين وألحان سامر أبو طالب وتوزيع زوم.



وفي مارس 2018، أيضا، طرحت قناة "روتانا" على "يوتيوب"، أغنية للفنان عاصي الحلاني، تحمل عنوان "نسايم حرية"، ووقتها علق الحلاني عليها قائلًا: "تقديرا ومحبة للشعب المصري العظيم، تم تسجيل أغنية وطنية جديدة خاصة لمصر؛ وسيتم الإعلان عنها قريبا بإذن الله، من كلمات الشاعر المصري غانم جاد شعلان الحان وغناء عاصي الحلاني توزيع المايسترو حسن وحال، وتم التسجيل في استديوهات مصر، اسم الأغنية نسام حرية، يا ربي تكون عند حسن ظنكم". أغنية "نسايم حرية" لـ عاصي الحلاني، من كلمات: غانم جاد شعلان، الحان: عاصي الحلاني، وتقول كلماتها:



يا نسايم حرية والفرحة مصرية

مصرية مصرية... الله يا مصر الله

يا عروسة بالطرحة... وبكره جاي أحلـى

كل الأماني معــــاه



رامي عياش



وقدم اللبناني رامي عياش أحدث أغانيه "أم الدنيا" التي أهداها إلى مصر، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، من ألحانه، وكلمات سليم عساف، وتوزيع داني حلو.



رجعت لينا أم الدنيا مصر حاتبقى قد الدنيا

اطمني ياحبيبتي يا غالية بقيتي بأمان

رجعت أمي الخايفة عليا أرضها صدر حنين ليا

رجع النيل والروح للميه والله والله زمان

رجعت لينا أم الدنيا مصر حاتبقى قد الدنيا رجعت لينا أم الدنيا مصر حاتبقى قد الدنيااطمني ياحبيبتي يا غالية بقيتي بأمانرجعت أمي الخايفة عليا أرضها صدر حنين ليارجع النيل والروح للميه والله والله زمانرجعت لينا أم الدنيا مصر حاتبقى قد الدنيا حسين الجسمي



يعد الإمارتي حسين الجسمي أكثر الفنانين العرب الذين غنوا لمصر فاستطاع أن يدخل قلوب الشعب المصري من خلال أغانيه المصرية الوطنية. يعد الإمارتي حسين الجسمي أكثر الفنانين العرب الذين غنوا لمصر فاستطاع أن يدخل قلوب الشعب المصري من خلال أغانيه المصرية الوطنية. أغنية "أهل كايرو" كانت تتر مسلسل يحمل نفس الاسم، ومنها تشجع حسين الجسمي لتقديم المزيد من الأغاني التي يعبر فيها عن حبه لمصر خاصة بعد نجاحها حتى قدم أغنيته الشهيرة "بشرة خير" والتي يعبر فيها عن توحد المصريين من خلال كلمات تعبر عن كل مدينة، وكان الهدف من هذه الأغنية حث المواطنين على المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية فى 2015. وفى حفل انتصارات أكتوبر المجيدة، قدم حسين الجسمي، العديد من الأغاني الوطنية التي لمست وجدان المواطن المصري، من بين هذه الأغاني "تسلم إيديك" و"يا أحلى اسم في الوجود" و"في حب مصر"، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة لـ "الجسمي" وقتها، شكره لإسهاماته في تقديم العديد من الأغاني التي تعبر عن مصر وحبه لها. صابر الرباعي



وفي مارس 2018، قدم الفنان صابر الرباعى أغنيته الجديدة "سلام يا دفعة" التي أهداها للجيش المصري للمرة الأولى في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي من كلمات: محمد البوغة، وألحان: محمد عبد المنعم، وتوزيع: خالد نبيل. وفي مارس 2018، قدم الفنان صابر الرباعى أغنيته الجديدة "سلام يا دفعة" التي أهداها للجيش المصري للمرة الأولى في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي من كلمات: محمد البوغة، وألحان: محمد عبد المنعم، وتوزيع: خالد نبيل. وغنى الرباعي "سلام يا دفعة" ضمن حفل التكريم الذي حضره الرئيس، لتكريم أسر شهداء القوات المسلحة، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات.



وتقول كلمات الأغنية: