شاعر إماراتي أكثر من دعم أحلام فنيا.. تعرف عليه

ردت النجمة أحلام على الشاعر فهد عافت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب الشاعر قائلًا: "ما أجملها من أيام، أتذكّرها بحب وحنين، وأتذكّر أننا في مجلّة "حياة الناس" كنّا أجرينا معك حوار قبل صدور الألبوم بأسابيع، كانت البداية، وأخذ الحوار نصف صفحة فقط، بعد صدور الألبوم صارت أخبارك وصورك غلاف كل المجلّات، وندمنا على سوء تقديرنا، لكنك بقيت كريمةً معنا متواضعة مع الجميع".

وردت أحلام قائلة :"اغلا من دعم مسيرتي #فهد_عافت شاعرنا الكبير كان عندي أرشيف كبير ضاع مني ياليت ألاقي كل اللقاءات لي".

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وحرصت الفنانة أحلام على طمأنة جمهورها بعد خضوعها لتجربة الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد ضمن حملة وزارة الصحة الإماراتية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

وغردت الفنانة أحلام عبر "تويتر"، قائلة: "مساء الخير اليوم هو اليوم الثالث من التطعيم اللي أخذته لكوفيد 19، الحمد لله كل شيء ممتاز وأنا مرتاحة جدًا وثقتي في بلادي أنها صاحبة الريادة دائمًا، أسأل الله أن ينفع به الإنسانية جميعًا".

كانت أحلام نشرت فيديو لها لحظة أخذ اللقاح وكتبت: "إيمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الإمارات وقيادتها الرشيدة وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيرة بالقطاع الطبي الإماراتي والرغبة مني في المساهمة في انتهاء هذه الجائحة، قررت المطربة الإماراتية أحلام أخذ التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد، الذي أصبح متاحا لتجربة مدى تأثيره في مقاومة الفيروس المنتشر