زى القمر.. نرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورتين لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام . وظهرت نرمين الفقي، مرتدية شابوه خوص ونظارة شمسية مع مكياج رقيق أضاف أنوثة لملامحها . وكتبت معلقة على صورها :"صباح الخير والسعادة" وتلقت تفاعلا كبيرا من متابعيها على صورتها، وجاءت بعض التعليقات كالآتي : زى القمر صباح الفل عليكى يا جميلة تاخدى العقل صباحك ورد يذكر أن أحدث أعمال الفنانة نرمين الفقى، مشاركتها في حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3". حكاية "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، بطولة نرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد. وكانت قد نشرت نرمين الفقي فيديو لها مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي من مسلسل " بنات عمرى بعد وفاتها بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية. وعلقت نرمين الفقي على الفيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلة" ياحبيبتي يا حبيبتي ربنا يرحمك ".

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