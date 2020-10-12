المحنة ممكن تغير حياتك.. رانيا منصور: تحية لأبطال مرض السرطان

نشرت الفنانة رانيا منصور، مجموعة صور جديدة لها من كواليس مسلسل "اسود فاتح "عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

و علقت رانيا منصور علي الصور كالتالي :" المرض ممكن يغير حياتك بس الامل بيديها حياة..تحية كبيرة لابطال مرض السرطان "آية " من مسلسل #اسود_فاتح".

وحازت صورها إعجاب العديد من متابعيها عبر الإنستجرام وجاءت بعض التعليقات كالاتي :

-عندك حق

-ربنا يشفيهم

- المرض صعب

وتشارك رانيا منصور في مسلسل إسود فاتح وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يناقش القضايا العصرية، بطولة نخبة من الفنانين من بينهم هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.

يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية "بدلة جديدة" مع شريف سلامة.

الحكاية الرابعة من مسلسل "نصيبى وقسمتك" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد جمعة، بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وشقيقتها نورهان وسلوى عثمان.