دانا حمدان تشكر متابعيها على الاحتفال بعيد ميلادها

نشرت الفنانة دانا حمدان عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فيديو جديدا لها.

وظهرت دانا حمدان فى الفيديو وهى تشكر محبيها ومتابعيها على معايدتها بمناسبة عيد ميلادها.

ونال الفيديو إعجاب متابعيها وعلق عليه بعضهم قائلا:

- كل سنة وانتى طيبة

- قمر ماشاء الله

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يُذكر أن أحدث أعمال دانا حمدان مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، وجسدت فيه دانا شخصية فتاة تدعى "زينات" تعمل مطربة فى "تياترو" بفترة الخمسينات التى تدور فيها موضوع المسلسل، الذي يتكون من 45 حلقة، وكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، ومن إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.