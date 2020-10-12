حازم إمام ينشر صورة بصحبة صلاح عبد الله وشيكو

نشر حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب السابق صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" وظهر في الصورة بصحبة الفنان صلاح عبد الله وشيكو ..وعلق على الصورة قائلًا :"مع الحبايب" وكان قد وجه حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب السابق، رسالة دعم لـ النادي عقب قرار اللجنة الاوليمبية برئاسة هشام حطب بـ ايقاف مرتضى منصور رئيس النادي 4 سنوات. ونشر حازم إمام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صوره لوجو نادي الزمالك وعلق بـ كلمة "الزمالك". وأكد حازم إمام نجم فريق الزمالك ومنتخب المصر السابق، أن مصر تمتلك مواهب تتفوق فنيا على الفرعون المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، بكثير. وقال حازم إمام في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن آخر المستجدات الخاصة بمشروع "زد ايست" الرياضي: "مصر تمتلك مواهب أفضل من محمد صلاح بكثير، ولكن صلاح نجح بسبب الالتزام". وتابع حازم إمام: "طموح اللاعب المصري يتوقف بمجرد تحقيقه للشهرة والمال، وهذا التفكير يجب أن يتغير"

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