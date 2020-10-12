تجسد حياة الملكة كليوباترا.. لون البشرة يثير هجوما حادا على ممثلة إسرائيلية

تعرضت الممثلة الإسرائيلية جال جادوت، لانتقادات شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم اختيارها لتلعب دور كليوباترا في الملحمة التاريخية القادمة التي تجسد حياة الملكة المصرية الشهيرة آخر فراعنة مصر.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت الفتاة البالغة من العمر 35 عامًا، أمس الأحد، أنها ستلعب الدور الفخري في فيلم جديد بعد أن فازت شركة الإنتاج الهوليوودية باراماونت بيكتشرز بحقوق الفيلم، الذي يسرد قصة الملكة كليوباترا وانتحارها الشهير، ولم تحصل شركة باراماونت على الإنتاج بسهولة حيث كانت المنافسة شديدة في مواجهة نتفليكس، وآبل إضافة الى وارنر براذرز ويونفرسال.

وقالت الممثلة الإسرائيلية، عبر حسابها على "انستجرام": "كليوباترا هي قصة أردت أن أجسدها لفترة طويلة جدا. فأنا الآن أكثر حماسا وامتنانا''

وأضاف جادوت: "أحب الانطلاق في رحلات جديدة ، أحب إثارة المشاريع الجديدة، وجلب قصص جديدة إلى الحياة". ومن غير المعروف كيف ستتم معالجة قصة ملكة مصر في هذه الرواية الجديدة .

ومع ذلك، أثار هذا الاختيار على الفور غضب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين افترضوا خطأً أن كليوباترا كانت سوداء ومن شمال إفريقيا.

بينما قال النقاد إنه من غير المناسب أن تلعب جادوت، وهي امرأة إسرائيلية بيضاء، مثل هذا الدور واقترحوا إعطاء الدور لممثلة أفريقية أو سوداء بدلا من ذلك.

قوبل الغضب بالسخرية من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الآخرين الذين قالوا إن الملكة كليوباترا كانت في مصر ولكنها كانت يونانية من أصول فارسية وسورية، مشيرين إلى أن الأشخاص الذين يتفاعلون بشكل سلبي مع تجسيد جادوت للدور هم غير متعلمين وغير مطلعين.

وغرد أحد المستخدمين قائلا: "لم تكن كليوباترا سوداء، كانت من أصل يوناني، وهناك حتى تماثيل في ذلك الوقت حول شكلها. يحتاج الناس إلى التوقف عن محاولة إعادة كتابة التاريخ بغباء".

وقال الصحفي، إيان مايلز تشيونج، ساخرًا: "الناس مستاءون لأن جال جادوت، وهي ليست سمراء اللون، تلعب دور كليوباترا، التي لم تكن سمراء أيضا".

وعُرفت كليوباترا بأنها آخر حكام المملكة البطلمية في مصر القديمة قبل وفاتها عام 30 قبل الميلاد. وأثناء ولادتها في مصر، كانت ابنة الفرعون بطليموس الثاني عشر، أحد أفراد العائلة الملكية المقدونية اليونانية التي حكمت مصر لمدة 275 عامًا، مما يعني أن كليوباترا كانت على الأرجح ذات بشرة معتدلة. وفي الحياة الواقعية حكمت كليوباترا مصر لمدة ثلاثة عقود، أولًا مع والدها، ثم مع شقيقيها الأصغر وأخيرًا مع ابنها، المشهور بأنه من مواليد يوليوس قيصر.