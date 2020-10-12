دينا تعد جمهورها بجلسة تصوير مختلفة.. شاهد

وعلقت دينا قائلة : "قريبا ..جلسة تصوير جديدة ".
وظهرت دينا فى الفيديو وهى تعد متابعيها بجلسة تصوير جديدة ومختلفة حيث ظهرت وهى ترقص .
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وشاركت دينا في مسرحية "ألابندا" عام 2001 وتزوجت من المخرج السينمائي سامح الباجوري وأنجبت منه ابنها الوحيد علي، وأخرج لها أغنية مصورة "فيديو كليب" مع الفنان أحمد السقا.
وجسدت دينا دور الراقصه في أغلب أفلامها، وقامت بالبطولة المطلقه في فيلم "ابن عز" أمام علاء ولي الدين.
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