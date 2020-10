ريهام أيمن تستمتع بوقتها على الدراجة.. فيديو

نشرت الفنانة ريهام أيمن، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ريهام وهى تقضى وقت رائع على ضوء الشمس وهى تركب الدراجة على نغمات أغنية ‪Don't stop me now‬.

وكتبت على الفيديو معلقة: "لا تمنعني الآن ، أنا أستمتع بوقتي

‏‪Don't stop me now, I'm having such a good time " ‬

كانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي ومن تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامى إمام.

يُذكر أن ريهام أيمن بدأت مسيرتها الفنية وهي لاتزال طفلة صغيرة من خلال الإعلانات، ثم كمغنية من خلال فريق (فيروس) الغنائي والذى يضم ثلاث فتيات، أما بدايتها في مجال التمثيل فكانت عندما تعرفت على الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز، حيث رشحها لتعمل في مسلسل (محمود المصري) عام 2004، لتتوالى أعمالها بعد ذلك في التليفزيون والتي من أبرزها (حبيب الروح، المواطن اكس، العراف، حكايات بنات)، بينما في السينما شاركت في عدة أفلام منها (صرخة نملة، دكان شحاتة).