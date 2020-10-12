دول أحلى 6 سنين .. زوجة رامي جمال تحتفل بعيد زواجهما

نشرت ناريمان -زوجة الفنان رامي جمال- عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع زوجها وهي تحتفل بعيد زواجهما.

ووجهت ناريمان، رسالة رومانسية إلى زوجها رامي جمال، بمناسبة عيد زواجهما، فكتبت في التعليق: «٦ سنين عدوا على جوازنا بيقل فيهم الحب احيانا واحيانا يزيد خناقات كتير وزعل كتير و حب كتير بردوا الحمدلله عدى فيهم كل حاجة وعكسها واحاسيس كلها غير بعض».

وتابعت: «بس الاكيد ان دول احلى ٦ سنين فى حياتى، ومن قبلهم كمان من يوم ما انت ظهرت فى حياتى .. كنت حابة اقلش عليك اوى فى البوست زى ما بتعمل فيا بس حسيت انى صاحية عاوزة ابقى كيوت شوية ، كدا انهاردة عشان قال يعنى عيد ميلادى وكدا .. وعشان تعرف انا اد ايه بحبك وبحتفل بعيد جوازنا كما يجب ان يكون صاحية نفسى اكل طعمية».