دول أحلى 6 سنين .. زوجة رامي جمال تحتفل بعيد زواجهما

ووجهت ناريمان، رسالة رومانسية إلى زوجها رامي جمال، بمناسبة عيد زواجهما، فكتبت في التعليق: «٦ سنين عدوا على جوازنا بيقل فيهم الحب احيانا واحيانا يزيد خناقات كتير وزعل كتير و حب كتير بردوا الحمدلله عدى فيهم كل حاجة وعكسها واحاسيس كلها غير بعض».
وتابعت: «بس الاكيد ان دول احلى ٦ سنين فى حياتى، ومن قبلهم كمان من يوم ما انت ظهرت فى حياتى .. كنت حابة اقلش عليك اوى فى البوست زى ما بتعمل فيا بس حسيت انى صاحية عاوزة ابقى كيوت شوية ، كدا انهاردة عشان قال يعنى عيد ميلادى وكدا .. وعشان تعرف انا اد ايه بحبك وبحتفل بعيد جوازنا كما يجب ان يكون صاحية نفسى اكل طعمية».
من ناحية أخرى كشف الفنان رامي جمال عن رغبته في تصوير أغنية "اللي مشيوا" على طريقة الفيديو كليب.
يشار إلى أن أغنية "اللي مشيوا" للفنان رامي جمال من كلمات جمال الخولي، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.
يذكر أن الفنان رامي جمال طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "سقف"، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطت الـ 23 مليون مشاهدة على "يوتيوب".
أغنية "سقف" لـ رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.
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