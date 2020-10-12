أنا النعيم.. ياسمين الخطيب تظهر بفستان أحمر مفتوح

نشرت الاعلامية ياسمين الخطيب، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت فيها بفستان أحمر طويل، ومفتوح من الأمام.

وعلقت ياسمين الخطيب، على صورتها عبر انستجرام قائلة: «أنا النعيم الذي ستبكي على فقدانه عمرًا»، ليتفاعل معها متابعوها بالتعليقات والإعجاب.

يشار إلى أن ياسمين الخطيب قدمت مؤخرًا مع الإعلامي تامر أمين برنامج «آخر النهار»، الى ان انتهت مدة تعاقدها. يذكر أن ياسمين الخطيب شاركت كممثلة لأول مرة في فيلم "طلعت حرب 2"، الذي انتهى تصويره مؤخرا ومن المنتظر عرضه قريبا، وهو من بطولة أحمد مجدي، محمود قابيل، سمير صبري، أحمد وفيق، ‏شيري ‏عادل، دلال عبد العزيز، إنتاج ‏محسن علم الدين، إخراج مجدي أحمد علي.

من جهة أخرى، حضرت الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب أول يوم بروفات والتي تستعد من خلالها لخوض تانى تجربة لها سينمائية بعد الانتهاء من تصوير فيلم ٢ طلعت حرب من اخراج المخرج الكبير مجدى احمد علي.