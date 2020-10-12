دينا فؤاد عن تكريمها من الرئيس السيسي: "شرف كبير ووسام على صدري"

نشرت النجمة دينا فؤاد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو جديدًا عن تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الندوة التثقيفية 32 للقوات المسلحة.

وعلقت دينا فؤاد قائلة: "فخورة جدًا بتكريمي من سيادة الرئيس، ده وسام على صدري وشرف ليّ طول حياتي وعلامة فارقة في مشواري الفني #الاختيار #تحيا_مصر #دينا_فؤاد #الندوة_التثقيفية_للقوات_المسلحة #نسرين_عشماوي".

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يذكر أن آخر أعمال دينا فؤاد فى الدراما كان مسلسل "الاختيار" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، مع أمير كرارة، أحمد العوضي.

وتقوم دينا فؤاد حاليا بتصوير مسلسل "جمال الحريم" بطولة كل من نور، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، وهو من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج سينرجي.