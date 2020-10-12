زكي فطين عبد الوهاب يتراجع عن الهجوم على عمر خيرت :عندي أعمال فاشلة

تراجع الفنان زكي فطين عبد الوهاب عن انتقاده للموسيقار عمر خيرت حيث حذف "بوست " كتبه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك ".
وكتب زكي فطين عبد الوهاب :" "أصدقائي أنا بجد زهقت من فكرة التابوهات وتأليه نجوم الفن على أنهم بشر فوق النقد، من 3 أيام كتبت بوست انتقدت فيه أعمال الموسيقار عمر خيرت في الآونة الأخيرة على أنها متكررة، نقد وليس هجوم كما وصفه بعض النقاد، على فكرة الموسيقار عمر خيرت صديقي وشرفت بالعمل معه في فيلم "اليوم السادس" ليوسف شاهين".
تابع زكي فطين عبد الوهاب: "أنا كنت المساعد الأول وكان هو مؤلف الأغاني والموسيقى التصويرية للفيلم، أنا أعرف عمر خيرت من أواخر الستينيات، وقتها كان الدرامر لفرقة les petits chats" وكنت أحضر حفلاتهم في فندق فلسطين بالمنتزه بالإسكندرية، مش كل واحد يقول رأيه بصراحة، يبقى هجوم على شخص آخر، أنا عمري ما اعتبرت نفسي أو أي فنان على إنه مؤله أو معصوم من الخطأ أنا كمان كانت ليا أعمال فاشلة وبعترف ارحمونا من التابوهات في النهاية ده مجرد رأي".
وقال زكى فطين عبد الوهاب خلال لقائه فى برنامج "كل يوم" الذى يقدمه الاعلامى وائل الابراشى على قناة اون تى فى: بسبب تلقيّ العلاج والظروف المادية الصعبة قررت ان أبيع سيارتي، وهو الامر الذى قام البعض بتأويله لأكثر من معنى، وهو امر اغضبنى كثيرا خاصة أن هذا ليس عيبا وهو ما حدث بالفعل.
وأضاف زكى فطين عبد الوهاب: "اننى احارب مرض السرطان بالعمل وسأعود الى التمثيل بعد غياب استمر عاما كاملا واشارك فى فيلم "العنكبوت" مع الفنان أحمد السقا.
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