طرح البوستر الدعائي الأول للألبوم الغنائي الجديد لـ تامر حسني

وفي هذا الصدد، أعلن تامر حسنى على قرب موعد طرح الألبوم الغنائى الجديد عبر خاصية استورى على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب تامر حسنى: "الألبوم قرب ينزل يا جماعة ان شاء الله وبسمعكم مقطع بطريقة جديدة غير تقليدية لانى بدأت فى مرحلة طرح الالبوم ".

وأضاف تامر حسنى: "لما بتواجد فى مكان او مناسبة محدش يفتكر انى مش بسمعهالكم لو مش عايز المقاطع توصل لكم كنت هعمل حفلة خاصة مفيهاش تصوير".

وتابع تامر حسنى: "انا عارف ان التصوير بيوصلكوا وانا كمان بنزل مقاطع من الاغانى عندى ليكم..الالبوم خلال ايام".

وحقق كليب «اختراع» لـ الفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، 22 مليونا و541 ألف مشاهدة بعد طرحه على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 28 أغسطس.

يذكر أن أغنية «اختراع» من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم، أما الكليب فهو من إخراج تامر حسني نفسه.

أغنية «اختراع» لـ تامر حسني، ومحمود العسيلي، هي أولى أغاني ألبوم «تامر» الجديد، والذي يحمل اسم «خليك فولاذي» وينتظر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.