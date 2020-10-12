أحلى صحبة.. الهام شاهين تلتقى حسين فهمي ويسرا ولبلبة وبوسي وسمير صبري وهالة صدقي

يسرا وإلهام شاهين في حفل زفاف شقيقها أمير.. شاهد

واحتفل الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة القديرة إلهام شاهين مؤخرا بحفل زفافه في أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل وسط القاهرة وذلك بحضور باقة كبيرة من نجوم الفن والمشاهير، والذين كان أبرزهم الفنان محمد منير وهاني رمزي و زوجته و هالة صدقي وعمرو دياب وليلي علوي ولبلبة ووفاء عامر ورانيا يوسف هاني شاكر وزوجته وغيرهم من النجوم.

وكان أمير شاهين تعرض لانتقادات لاذعة بعد خطوبته بسبب تصريحاته السابقة التي تشير إلى أن ميرنا المهندس حب عمره ولن يستطيع تجاوز أزمة رحيلها ولقبها بـ عروس الجنة.

ويبلغ أمير شاهين من العمر 43 عامًا بينما منة جاب الله ذات الـ 31 عاما خريجة المعهد العالي للسينما وتربطها صلة قرابة بالمنتج أحمد عبد العاطي.