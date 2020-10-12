التقت كاميرا دوت الخليج الفنان كريم عفيفى على هامش العرض الخاص الذى اقيم لفيلم الخطة العايمة باحد دور العرض موخرا وتحدث كريم عفيفى عن دوره فى مسرحية علاء الدين الذى يقوم ببطولتها النجم احمد عز وتعرض على مسرح كايرو شو موفينبيك بمدينة الانتاج الاعلامى واشار كريم عفيفى الى انه اعتذر فى البداية عن تقديم الدور قبل ان يعود لتقديمه مرة اخرى ويحقق نجاحا كبيرا كما تحدث كريم عفيفى عن مسلسله الجديد الذى يشارك الفنان الكبير يحيى الفخرانى بطولته ويعرض فى شهر رمضان المقبل للمزيد من التفاصيل .. شاهد الفيديو التالى

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم عفيفى يكشف قصة اعتذاره عن مسرحية علاء الدين وعودته إليها.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.