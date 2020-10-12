شمس الكويتية توضح الفرق بين الغزل والتحرش في قعدة رجالة

في حلقة جريئة ببرنامج قعدة رجالة، واجهت شمس الكويتية دوافع التحرش، ودافعت عن النساء التي يتم التحرش بها بدافع وجهة نظر الرجل، ودافعت أيضًا عن الرجال الذين يواجهون اتهامات بأنهم متحرشون، وهم لم يفعلوا شيئًا سوى التغزّل.
واعترفت شمس الكويتية أنها تغزّلت من قبل في رجل أعجبها، وأقرّت أن التحرش لا يعتبر وجهة نظر بل مسألة أخلاقيات بحتة، وأن المرأة التي تعتبر الغزل تحرّشا، فهي لديها نقص، لأن المرأة تتزين وتتجمل لنفسها أولًا.
ويعتبر برنامج قعدة رجالة أول الإنتاجات الأصلية لـ OSN، وقد حصد جزآه الأول والثاني على مشاهدات تجاوزت الـ 60 مليونا.
وقد أطلق الموسم الثالث مع 3 مضيفين جدد، هم قيس الشيخ نجيب، ونيقولا معوض، وخالد سليم، ومن إخراج هيثم عزو وإنتاج سالي والي Sproductions حيث سيستضيفون في كل حلقة واحدة من ألمع نجمات الصف الأول بأسلوب درامي وأحيانًا مشاغب، يستعرضون من خلاله وجهات نظر ذكورية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة في معظم الأحيان من الضيفات.
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