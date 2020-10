وفاة نجمة فيلم جيمس بوند

أفادت عدد من الصحف الأجنبية وفاة الممثلة الإنجليزية مارجريت نولان نجمة فيلم GOLDFINGER ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند.

وتوفيت مارجريت نولان بعد غياب لفترة طويلة عن الساحة الفنية بعد آخر أفلامها the power of three في ٢٠١١.

أما عن حياتها الشخصية، فقد تزوجت مارجريت نولان من توم كيمبنسكي وأنجبت منه أبناءها أوسكار ديكس، ولوك أوسوليفان.

دافع النجم البريطاني دانيال كريج عن الشركة المنتجة لفيلم No time to die ضمن سلسلة افلام جيمس بوند، بعد قرار تأجيل عرض الفيلم.

وقال دانيال كريج خلال حوار لايف في برنامج the tonight show مع الإعلامي جيمي كاميل: "الأمر أكبر منا جمعيا وهذا ليست التوقيت المناسب لطرح الفيلم".

جاء ذلك بعد الضجة التي أثيرت بعد تأجيل طرح الفيلم لثاني مرة من أبريل 2020 إلى نوفمبر ثم تأجل إلى أبريل 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويشارك بالفيلم المنتظر بيلي ماجنوسن، جيفري رايت، بن ويشاو، لاشانا لينش، روري كينير، ديفيد دينسيك، أحمد بكير، ولورديس فابريس.