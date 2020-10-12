خريجة 2021.. شاهد ملك أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور

نشرت ملك احمد زاهر صورا جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت ملك على الصور قائلة: "خريجة 2021 ". وجاءت التعليقات علي الصور كالتالي: -ايووه بقي يا ملك - قمر -شكلك يجنن وشارك أحمد زاهر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل "البرنس" مع عدد من نجوم الفن. اقرأ أيضًا: ملك أحمد زاهر توجه رسالة لوالدها فى يوم الأب العالمي المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

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