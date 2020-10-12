خفتم تلاعبونا.. نبيل الحلفاوي يقصف جبهة مشجع زملكاوي

وكتب المتابع في تغريدة وجهها نبيل الحلفاوي، قائلًا: «طيب ما تشدوا حيلكم انتم يا فنان المره اللي جايه و حاولوا تكسبوه.. هينفع بطل الدوري و مغلوب من التاني و متعادل بالعافيه مع التالت!!».

وفي المقابل رد، الحلفاوي عليه قائلًا: «إحنا كسبناه بالفعل في الدور الأول.. اللي خفتم تلاعبونا فيه لما كنا كاملين ومش فاتحين المستشفي .. بس هرد على سؤالك برضه .. ينفع.. لأن بطولة الدوري بتروح لأكثر الفرق ثباتا في المستوى الأعلى من الآخرين.. مش للي بيغلبوا لما الظروف تخدمهم».

وانتهت أحداث مباراة الأهلي ومنافسه بيراميدز، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز. وأكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام نادي بيراميدز، امس الأحد، والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف، مشيرًا إلى أن الفريق يستعد بقوة لمواجهة الوداد المغربي المقبلة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي إن اللاعبين ظهروا بشكل جيد على صعيد الالتزام الخططي والروح والأداء القوي أمام خصم قوي ومميز، مشيرًا إلى أن الأهلي خلق فرصًا عديدة للتسجيل خلال المباريات الماضية، وحافظ على نظافة شباكه رغم قوة المنافسين. وأضاف أن الفريق تأثر بأحداث المباراة مثل طرد عمرو السولية وخروج محمود كهربا بسبب الإصابة، لكن اللاعبين نجحوا في التغلب على ذلك وصنعوا فرصًا عديدة للتسجيل. وأشار موسيماني إلى أن محمد مجدي أفشة لعب بشكل مميز رغم إهدار ركلة الجزاء، وهو أمر طبيعي في كرة القدم، خاصة أن كل نجوم ولاعبي الكرة يهدرون ركلات جزاء، فضلًا عن أنه واجه حظًّا عاثرًا بارتطام تصويبته القوية. وأثنى المدير الفني للأهلي على ما قدمه اللاعبون من مردود بدني وفني رغم النقص العددي، ورغم الغيابات والصعوبات الكبيرة التي يعاني منها الفريق بشكل عام، ورغم ذلك يحقق نتائج طيبة. وأكد موسيماني أن الجهاز الفني يستعد بقوة لمواجهة الوداد المغربي في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، ولا يفكر على الإطلاق في خسارة الأخيرة لقب بطولة الدوري المغربي، لكنه يعمل على تجهيز اللاعبين ليكونوا أكثر هدوءًا وتركيزًا خلال المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

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