بعد إصابته .. هيثم نبيل يعلن إيجابية زوجته ووالده بفيروس كورونا

كشف المطرب هيثم نبيل عن إصابة والده وزوجته بفيروس كورونا عقب اصابته مباشرة و كتب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": "والدى وزوجتي إيجابي كورونا، زيي، للأسف تجربة قاسية لنا نسأل الله أن يخرجنا منها على خير"
وأعلن المطرب هيثم نبيل عن إصابته بفيروس كورونا امس من خلال منشور له بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكتب هيثم نبيل: "قدر الله وماشاء فعل..أصبت بكورونا دعواتكم بأنها متكونش جت لحد عن طريقي .. ياريت لو حد اختلط بيا اخر كام يوم ياخد باله الحمدلله".
وكان هيثم نبيل أعلن منذ فترة عن طرحه أغنية "كانت غلطة" والتي تعد أولى أغنيات ألبومه الجديد المقرر أن يتم طرحها الشهر المقبل عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
أغنية "كانت غلطة " الحان هيثم نبيل وكلمات سارة سعيد وتوزيع حسين النجار.
واحدث أعمال الفنان هيثم نبيل كانت تقديم 7 أغنيات لمسلسل "البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان وحققت هذه الأغنية نجاحًا كبيرًا.
مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، رحاب الجمل، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.
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