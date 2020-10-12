بدون مكياج.. آيتن عامر تبهر متابعيها عبر إنستجرام

وعلقت قائلة: "إذا كنت تشعر بالسعادة ، ابتسم من كل قلبك..إذا كنت محبطًا ، ابتسم بكل قوتك..أتمنى لك يومًا سعيدًا".
وجاءت تعليقات متابعيها كالتالى:
-قمر يا فنانة
-حلوة بدون مكياج
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وكانت آخر أعمال أيتن عامر بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.
مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.
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